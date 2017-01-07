住戶被控1車位停2車占公地8年半 僅判賠26元
〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市新莊區一名張姓男子，不滿王姓女住戶長達8年半，在大廈停車位內，一次停放2台車，超出停車格，違法占用公共空間，去年6月提告要求王女返還占用的4.63平方公尺（1.4坪）公共空間，及賠償他與所有住戶停車費22萬4400元，新北地院日前判王女須返還4.63平方公尺給張男與所有住戶，並賠償張男26元。
張男指控，王女在大廈B1停車位內同時停放2台車，超出停車格使用範圍長達8年6月，該大廈公有停車位每月清潔費3000元，王女每月僅多繳800元，做為第二車位的清潔費，認為張女每月不當得利2200元，違法占用公共空間8年6月，應賠償他與所有住戶22萬4400元，並返還占用的公共空間。
王女則喊冤表示，一格停車位停放2台車是經管委會同意，她是合法申請停車位，且她每月都有依約繳納第2台車的管理清潔費，否認占用公共區域。
但法院認為，超出停車格部分為大廈所有住戶共同使用空間，張女無權占有，又依大廈住戶規約，亦限於在停車格內停放第二輛車，但張女停放第二輛車已超出停車格範圍，判張女須將占用的公共區域還給張男及其他住戶。
至於賠償部分，張男僅能就其應得部分請求返還不當得利，無法要求予所有住戶，另依租金請求權規定，5年間不行使而消滅，因此張男僅能請求王女給付5年不當得利，即為100年6月至去年6月。
又法官認為，王女所占用的是公共空間，非一完整停車位，因此張男主張依公有停車位收費標準計算不當得利，難認有理，因依當年申報地價為準，該土地100年至101年申報地價為12160元；102年至104年是18080元；105年是25280元，王女占用4.63平方公尺，再乘以張男公共區域之持分，100年至101年王女須賠償6元；102年至104年16元；105年1月至6月4元，總計26元。
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標題：住戶被控1車位停2車占公地8年半 僅判賠26元
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