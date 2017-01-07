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邀女友人共乘遭拒 醉漢怒砸計程車還嗆警

2017-01-07  17:23

〔記者邱俊福／台北報導〕1名從商的許姓男子，今天凌晨在北市錢櫃KTV忠孝店飲酒唱完歌後，攔搭計程車，欲要求同行女性友人共乘，遭女方拒絕後，竟怒砸車內行車紀錄器、手機座等物品，當被轄區北市警大安分局敦化南路派出所帶回偵訊，更在所內咆嘯，怒嗆「你們才幾歲」、「沒有比我大」等語，訊後遭依妨害公務、毀損、公然侮辱等罪嫌送辦。

40歲許男酒醒後表示，當時是因鄭姓運將欲動手對其毆打，為了自身防衛，才不小心波及車內物品，至於嗆警等辱罵言語，則搖頭「忘記了！」。

警方初步調查，今天凌晨2時許，許男跟多名友人赴北市忠孝東路的錢櫃KTV飲酒唱歌，事後於友人陪同下欲離開，便在店門口攔搭計程車，要求運將開往新北市三重區的住處。

但許男上車時，要求1名同行女子也上車，疑似欲送其安全返家，但女方當場予以婉拒，鄭姓運將見狀便載著許男駛離。詎料，許男瞬間大怒，動手破壞車內的行車紀錄器等物品，鄭姓運將見狀馬上停車報警。

警方據報趕抵後，將許男帶回派出所偵訊，許男卻在派出所內大聲咆嘯，並怒嗆承辦的2名警員，最後遭到移送檢方偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 北市警大安分局敦化南路派出所。（記者邱俊福攝）

    北市警大安分局敦化南路派出所。（記者邱俊福攝）

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相關關鍵字： KTV 公然侮辱 嗆警 妨害公務 毀損 計程車
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標題：邀女友人共乘遭拒 醉漢怒砸計程車還嗆警


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