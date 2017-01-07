| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
1日籍男子屏東玩飛行傘摔落 無生命跡象 網速誰最優 手機實測見真章 一例一休上路 年前再現購車熱潮！
 首頁 > 社會

出門溜噠追撞接駁車 警方一問竟得到意外答案

2017-01-07  17:11

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市一名33歲溫姓男子，昨晚7時許騎車行經中和區福祥路時，與新北市免費接駁公車發生追撞，警方到場處理，發現溫男眼神渙散，且走路東倒西歪，一問：「你係安那？｣沒想到溫男直接坦承，在家吸完毒後出門，還在「迷幻」時不慎撞到了，警方將採溫男尿液驗毒，並以公共危險罪嫌送辦。

警方調查，溫男無業，有毒品、詐欺前科，自稱先在家裡使用毒品咖啡包以後，要出門溜噠，卻不慎追尾撞上前方的新北市免費接駁公車，沒想到車禍後溫男部但不緊張，還在現場遊蕩且精神渙散，警方發覺不對勁，上前關心時，溫男馬上坦承「我有吃（毒品）啦！」

警方將其帶返所後，溫男語無倫次，警方問毒品怎麼來，溫男竟稱在永和區路上散步時撿到的，甚至問訊到一半睡著，讓警方啼笑皆非，訊後將溫男依公共危險罪嫌送辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 溫男騎車撞上新北市免費接駁公車。（記者陳薏云翻攝）

    溫男騎車撞上新北市免費接駁公車。（記者陳薏云翻攝）

  • 被撞上新北市免費接駁公車。（記者陳薏云翻攝）

    被撞上新北市免費接駁公車。（記者陳薏云翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公共危險罪 毒品 毒品咖啡包 追撞 驗毒
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日料理✤香蝦炒麵
花生蜜地瓜
香烤菇菇番茄
握壽司要一口吃掉？
轉寄

標題：出門溜噠追撞接駁車 警方一問竟得到意外答案


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月7日‧星期六‧丙申年臘月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.