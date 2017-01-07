出門溜噠追撞接駁車 警方一問竟得到意外答案

2017-01-07 17:11

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市一名33歲溫姓男子，昨晚7時許騎車行經中和區福祥路時，與新北市免費接駁公車發生追撞，警方到場處理，發現溫男眼神渙散，且走路東倒西歪，一問：「你係安那？｣沒想到溫男直接坦承，在家吸完毒後出門，還在「迷幻」時不慎撞到了，警方將採溫男尿液驗毒，並以公共危險罪嫌送辦。

警方調查，溫男無業，有毒品、詐欺前科，自稱先在家裡使用毒品咖啡包以後，要出門溜噠，卻不慎追尾撞上前方的新北市免費接駁公車，沒想到車禍後溫男部但不緊張，還在現場遊蕩且精神渙散，警方發覺不對勁，上前關心時，溫男馬上坦承「我有吃（毒品）啦！」

警方將其帶返所後，溫男語無倫次，警方問毒品怎麼來，溫男竟稱在永和區路上散步時撿到的，甚至問訊到一半睡著，讓警方啼笑皆非，訊後將溫男依公共危險罪嫌送辦。

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