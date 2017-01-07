永和驚現炮房吸毒公園 警：巡邏未發現

記者實地前往公園，並未發現針頭或針筒。（記者陳薏云攝）

2017-01-07 17:06

〔記者陳薏云／新北報導〕小巷內的公園驚傳成吸毒、打野炮聖地，有居民在臉書社團「我是永和人」PO文：「永和路二段286巷底一座親子活動公園，到晚上公園不時有情侶在做愛做的事，要不然就是一些不良少年在此吸毒聚集，地上不時會發現針筒」，對此中正橋派出所表示，去巡邏都沒有發現，以後也會列為巡邏點，加強巡邏。

居民更表示，該區附近都沒有監視器，由於民眾所說的公園，就在中正橋派出所正對面，也讓不少居民質疑「太誇張了」，派出所員警立刻上網回覆：「即刻派員前往處理，亦會加強該處巡邏密度，絕不會允許在此處成為治安死角」，記者今實地前往，也未發現有針頭或針筒等危險物品。警方表示表示若民眾有發現，可以撥打119報案，一起維護治安。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆