有拜有保庇！ 轎車衝撞 土地公廟石香爐擋災
2017-01-07 16:40
〔記者劉曉欣／彰化報導〕砰！重達3噸的石香爐，因為擋住自小客車的衝撞，整個基座都位移20公分，失去重心的石香爐整個倒地破損，但讓這起車禍意外傷害降到最低。
彰化縣和美警分局交通分隊長張懷之表示，線西鄉線伸路、頂興路口，昨天發生自小客車與機車的碰撞意外，林姓婦人（54歲）當時騎機車要穿越路口時，與開車的黃姓男子（63歲）發生意外，造成林婦彈飛倒地，黃男供稱為了閃躲機車，而衝撞路旁龍興宮的石香爐。
警方調查發現，黃男在衝撞石香爐後，還2度倒車，第1次壓到林婦，黃男後來停車察看，林婦左大腿骨折送醫急救，所幸沒有生命危險。
警方表示，這起車禍的路口只有閃燈號誌，林婦行經道路是閃黃燈，黃男是閃紅燈，雙方在路口均未減速，依照交通路權來說，當十字路口分別是閃黃、閃紅燈時，閃黃燈是幹道，行駛閃紅燈車道的車輛，依法要禮讓行駛閃黃燈車道的車輛。
縣議員賴清美表示，這個路口已經發生好幾次意外，也曾經造成傷亡，這次幸虧有土地公廟香爐擋住，不然撞撃力大無可擋，早就建議要改成三時相號誌燈了，就是未改！
警方表示，當地車流並不多，號誌設置必須視車流量而定。
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