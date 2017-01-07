贓款唬稱情趣用品 詐騙車手被逮
2017-01-07 16:28
〔記者邱奕統／桃園報導〕桃園市中壢警方昨天在中壢區建國路建國郵局巡邏，見25歲石姓男子操作提款機時，東張西望、形跡可疑，懷疑他是詐騙集團車手，因此上前盤查，見石男提著一個牛皮紙袋，要他打開查看，石男卻故作神秘，唬稱是幫女朋友買的情趣按摩棒，說什麼也不願意讓警方查看，警方最後大聲喝斥，石男才乖乖打開牛皮紙袋，只見袋內裝滿剛從提款機領出的17萬元詐騙贓款，並在他身上查獲2張詐騙提款卡，將他逮捕，今天依詐欺罪嫌移送法辦。
警方說，石男供稱，昨天接到1位綽號叫作「小神童」的人打電話聯絡，要他去領錢，便從嘉義乘坐客運北上中壢後，先到中壢區華勛街某民宅收取提款卡後，再到郵局提領，直到吐不出錢時才停止，沒想到要離開時卻遇上警察。
警方說，根據金融卡資料通知被害李姓老婦到派出所指認，李姓老婦說，昨天上午接到電話指自己健保卡遭人盜用86萬元，需要提供存有現金的金融卡給法院的人員監管，無奈交付金融卡後愈想愈不對勁，經詢問家人及鄰居後才發現可能被騙，報案後立即列為警示帳戶，但仍有部分金額、準備作為女兒嫁妝的錢被提領一空。
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