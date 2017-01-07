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屁孩攜刀械群聚捷運站被逮 尋仇地點竟有3版本

蕭姓男子凌晨在捷運永寧站出口撂來15人要尋仇，警方啟動快打部隊約制，共查獲西瓜刀、電擊棒、辣椒水等差點用來鬥毆的凶器。（記者吳仁捷翻攝）

2017-01-07  16:35

〔記者吳仁捷、余衡／新北報導〕從事市場批發的蕭姓男子疑與人因批貨糾紛，撂來同夥開來4部車，相約捷運永寧站要前往尋仇，警方發現啟動快打部隊到場，要17人當場排排坐接受盤查，竟在車上起出電擊棒、西瓜刀、辣椒水、鋁棒與木棒；但連同蕭嫌在內，說出要尋仇的地點竟有3個版本，警方及時盤查，避免一觸即發的鬥毆發生。

「你們要做什麼？」新北市土城警分局頂埔派出所副所長陳安澤今凌晨零點許帶隊巡邏，途經捷運永寧站出口，因捷運已收班，但現場幾部車上都滿載黑衣人，警方上前盤查，詢問為何深夜在外時，一人竟白目說出，我們要去喬事情啦，更引起警方疑竇，當場要求4車及一旁機車共17人，在人行道坐下，逐一盤查車內有無違禁品。

頂埔所同時啟動警分局層級快打部隊，包括偵查隊、鄰近派出所21名警力到場，避免聚眾黑衣人滋事，警方共起出電擊棒、西瓜刀、辣椒水、鋁、木棒等可能用來鬥毆的刀械，當場將17人帶回釐清案情。

帶頭的21歲蕭姓男子說，他因生意上糾紛，要到台北市士林找人談判，剛好朋友們相約夜遊，也讓這些人同行壯膽，他辯稱不清楚這些人帶有刀械。

但蕭嫌的朋友們卻反倒在拆蕭嫌的台，有人說要去三峽談判，擔心被打才帶傢伙，也有人是要到桃園跟人輸贏，警方依社會秩序維護法第63條，裁罰蕭嫌在內共15人，另2人路人釐清身分後，就讓他們離去。

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  • 警方壓制眾人逐一盤查。（記者吳仁捷翻攝）

    警方壓制眾人逐一盤查。（記者吳仁捷翻攝）

  • 警方帶回眾人，逐一清查身分。（記者吳仁捷翻攝）

    警方帶回眾人，逐一清查身分。（記者吳仁捷翻攝）

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相關關鍵字： 屁孩 捷運站 社維法 西瓜刀 談判 電擊棒 鬥毆
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