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從父姓有不良影響 離婚子女申請母姓獲准

彰化地方法院。（資料照，記者陳冠備攝）

2017-01-07  16:23

〔記者陳冠備／彰化報導〕15歲的楊姓少女出生後即與趙姓母親同住，15年來楊姓父親不聞不問，從未與女兒同住過，也未給予贍養費，長久下來對自我認同感到質疑，日前與兩位18歲、17歲的哥哥向彰化地方法院申請變更改為母姓「趙」，民事法庭認為楊父未盡教養義務，從父姓對3位子女人格發展有不良影響，宣判改姓獲准。

裁決內容指出，11年前楊男與趙女協議離婚，大兒子監護權歸楊男，二兒子與小女兒監護權歸趙女，但是楊男從未對3位子女有任何教養與關切，也未依離婚協議給付任何家庭費用，於是法院在6年前，再將大兒子監護權判給趙女。

3位子女自幼即與趙女同住，也與母親家族往來密切，但是因為姓楊，常招來異樣眼光，久而久之甚至對自我認同感到困惑。小女兒到庭陳稱，出生以來從未與父親同住，希望可以更改姓氏，2位哥哥也表示希望更改母姓。

法官審酌，楊男未盡保護或教養義務，3位子女除了姓楊外，從小就在趙女及趙姓家族中長大，對母姓家族已產生絕大認同，對父姓則感到極度抗拒，爾後恐對人格養成有不良影響，聲請變更為母姓「趙」有其必要，應予准許。

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標題：從父姓有不良影響 離婚子女申請母姓獲准


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