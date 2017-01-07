軟爛夫偷妻鑽戒 當假貨丟水溝
2017-01-07 16:25
〔記者吳政峰／基隆報導〕32歲林姓男子與妻子阮女同住基隆，去年9月缺錢花用，竟偷走阮女的首飾典當花用，惟林男不識貨，以為最值錢的鑽戒是假貨，而將它棄置水溝，而後阮女得知竊賊是枕邊人，價值4萬4千元的鑽戒下落不明，氣得堅持提告，基隆地檢署日前依竊盜罪嫌起訴林男。
林男是宜蘭人，到基隆工作而結識阮女，去年失業，9月在外積欠債務，向阮女索錢遭拒，心生不滿，趁著阮女熟睡之際，竊取她藏在床下與衣櫃的一組金飾、兩副白金耳環、兩只鑽石戒指，總價約12萬元。
林男帶著贓物到當舖變賣，走到當鋪門口，突然想起阮女節省，不可能有真的鑽戒，便把兩只鑽戒跟白金耳環丟進水溝裡，再把金飾拿進去典當，換得現金6萬5千元。
阮女醒來後，發覺首飾不見，焦急萬分，林男假好心，陪她到警局報案，並熱心提供線索，自稱「愛家好老公」。
警方勘查現場，未發現門鎖破壞痕跡，屋內亦無翻箱倒櫃模樣，似熟人所為，加上林男過分熱心，甚至問到「如果親屬犯案，會不會判得比較輕？」讓員警起疑。
警方隨後在林男機車內起出5萬5千元，林男無法自圓其說錢的來源，方才承認偷竊，1萬元已花掉，阮女聽了傷透心。
更令阮女暴怒的是，林男竟然認為她「戴假貨」，蠢到把鑽戒丟入水溝，阮女雖與員警冒雨查找，但溝內水勢湍急，戒指早已不知去向。
檢方指出，林男為竊盜累犯，且未歸還鑽戒，建請基隆地院法官加重其刑，並追討犯罪所得。
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