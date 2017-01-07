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北市警西門町辦踩街活動 宣導犯罪預防

2017-01-07  16:19

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警察局與萬華分局，今日下午在西門町捷運站1號出口對面、漢中街派出所前廣場，搭建舞臺舉辦「2017警察護平安、大家過好年犯罪預防宣導暨遊行踩街活動」，現場將邀請開南商工百人儀隊、樂隊現場表演操槍，熱鬧揭開序幕。

警方表示，分局長陳文智將親率分局幹部及社區巡守隊組成踩街隊伍，與逛街的民眾、遊客們進行防竊（扒）、防搶、防詐騙、反K毒、交通、婦幼安全、2017世大運等多項宣導，說明最新犯罪手法及預防之道，防患於未然，並準備精美宣導品發送參與民眾。

踩街路線從廣場集合出發，沿途行經漢中街、武昌街、康定路、峨眉街，最後返回漢中所原地。

活動邀請歌手大豪拉小提琴演奏、開嗓高歌，並舉辦「有獎徵答」活動，現場亦佈置6組攤位與民眾互動遊戲，相當適合全家大小前往參與。

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  • 萬華分局舉辦犯罪預隊宣導活動。（記者劉慶侯翻攝）

    萬華分局舉辦犯罪預隊宣導活動。（記者劉慶侯翻攝）

  • 犯罪預隊宣導活動，熱鬧揭開序幕。（記者劉慶侯翻攝）

    犯罪預隊宣導活動，熱鬧揭開序幕。（記者劉慶侯翻攝）

  • 開南商工議隊表演。（記者劉慶侯翻攝）

    開南商工議隊表演。（記者劉慶侯翻攝）

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相關關鍵字： 犯罪預防 萬華警分局 踩街
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標題：北市警西門町辦踩街活動 宣導犯罪預防


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