男子闖中華電門市縱火 店員關鐵捲門報警制伏

2017-01-07 15:49

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名疑似精神狀況不穩定的姚姓男子，今天接近中午時突然闖入中華電信在大里國光路的門市，並衝上門市2樓，2名女員工阻撓不及嚇得跑出屋外，並關起鐵捲門，沒想到姚男竟在2樓縱火，造成屋內濃煙密佈，姚男隨後又持滅火器在屋內亂噴，直到員警趕到才被制伏，姚男疑似吸入過多乾粉身體不適，由消防人員送醫治療。

這名33歲的姚姓男子，今天上午11點30分左右，突然闖入位於大里國光路二段的中華電信門市，當時店內只有2名女性員工，姚男隨後強行登上門市2樓，2名女員工攔阻不及，嚇得奪門而出並將鐵捲門關上報警。

沒想到被關在屋內的姚男，竟在2樓焚燒縱火，隨後還拿起店內的乾粉滅火器到處亂噴，讓整間屋子煙霧瀰漫，直到員警趕到進屋才將他壓制在地。

台中市消防局約在上午11點39分接獲報案，出動大里、國光分隊20多名警義消到場滅火，不過抵達時姚男已經被警察制伏，消防人員在2樓疑似縱火現場，發現有紙箱等物品被燒焦痕跡，整間屋子更佈滿滅火器乾粉，姚男疑似吸入過多乾粉表示身體不適、全身無力，由消防人員送上擔架送醫。

至於為何闖入店家並縱火，警方將待姚男狀況穩定後進一步調查釐清。

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