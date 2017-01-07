北市四平商圈槍擊案 槍手一派輕鬆模樣

2017-01-07 15:46

〔記者劉慶侯／台北報導〕針對台北市中山區四平街市集今日中午發生的槍擊案，警方初步調查，懷疑在商圈內經營珠寶生意的陳姓被害人，與人有債務糾紛以致招惹禍事，現正追查行兇歹徒行蹤中。

警方表示，根據街頭監視畫面作初步釐清，初步調查涉案槍手僅一人，年紀約二十歲左右，案發當時全身穿著深色衣褲，臉部戴有口罩，肩背一背包，作案後往巷內離去，狀態似乎非常輕鬆。

警方表示，槍手可能因為只是受命槍擊教訓陳男，沒有企圖要重傷對方，所以作案後仍一派輕鬆模樣，即使是在商圈人來人往地方行兇，也沒有慌張逃逸。

52歲的陳男目前在醫院診治，陳男表示並不認識槍手，也不知為何原因遭到槍擊。

相關影音（警方提供）