史上最多 海巡三貂角海域查獲40越南籍偷渡客

海巡署查獲40名越南人士意圖偷渡來台。（記者江志雄攝）

2017-01-07 15:36

［記者江志雄／宜蘭報導］海巡署昨晚10點多在三貂角東方9.2浬處海域，破獲高雄籍漁船穩順滿66號載運40名越南籍男女，意圖偷渡來台，是史上查獲台灣漁船載運越南籍人數最多的偷渡案。

偷渡人士包括25男15女，年齡介於20到30歲，其中不乏先前合法來台工作，因逃逸被遣送回國後，留下不良紀錄，擔心不能再合法入境，每人以5000美元代價偷渡，一行人從越南搭乘50噸級穩順滿66號漁船到中國，再由蛇頭安排接駁，經過4天航行輾轉來台。

海巡署昨晚出動500噸級南投艦及2艘巡防艦，在三貂角外海包抄，在船艙內查獲40名越南偷渡犯，有些人會講中文，每人拎著細軟，打算偷渡來台打工，船上另有3名台籍、3名印尼漁工共6名船員，全案今天下午被依違反入出國及移民法移送宜蘭地檢署偵辦。

海巡署海岸巡防署北區巡防局副局長沈大偉說，40名越南人士來台動機應是單純打工，相關細節仍待進一步釐清。

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