北市四平商圈槍擊案 槍手身影曝光

2017-01-07 14:19

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市中山區四平街市集今日中午發生的槍擊案，警方根據街頭監視畫面，初步調查涉案槍手僅一人，年紀約二十歲左右，案發當時全身穿深色衣褲，並揹有一背包，作案後往巷內離去。

警方表示，陳男槍傷位置全部集中在腿部，顯示歹徒並沒有要企圖要重傷對方，教訓意味濃厚。

警方表示，52歲的陳男意識清楚，左膝蓋、右膝蓋、右小腿共三處受到槍傷。陳男表示並不認識槍手，也不知為何原因。

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