國道三號箱型車爆胎翻車 7人輕傷送醫

2017-01-07 13:57

〔記者李忠憲／台中報導〕台中市消防局今天上午11點半左右獲報，國道三號高速公路北上181K龍井段，有一輛8人座箱型車發生車禍，立刻派遣人車前往現場。車上連駕駛共7人，其中6人均自行下車，在路邊等待救援，由於左後方車門打不開，1名乘客無法打開車門。消防人員立刻用器材將車門破壞後，將人抬出。7人全身均有擦挫傷，送往沙鹿光田醫院治療。

光田醫院表示，49歲駕駛黃姓男子受輕傷，其他6名乘客均男性，年齡介於41歲至59歲，也分有脖子痠痛、頭部撕裂傷、肩胛骨受傷等，意識清楚，無生命危險，目前正在治療中。

國道警察局大甲分隊表示，黃男駕駛的箱型車行駛在內側車道中，左後輪突然爆胎，疑似因此失控翻車，翻滾後橫躺在外側車道上。車上7人均工人，準備前往工地工作，經酒測排除酒駕，事故發生原因有待調查釐清。