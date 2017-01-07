年改中區座談會前 民團宣傳車與警爆衝突

陳情抗議團體的宣傳車欲衝入校園。（記者許國楨攝）

2017-01-07 13:51

〔記者許國楨／台中報導〕年金改革中區座談今天登場，但會議還沒開始，中午即因陳抗團體要求將宣傳車開入中興大學，與警方在校門口發生數波激烈推擠，場面火爆，所幸無人受傷。

國家年金改革委員會第一場分區座談會上週六在台北舉行，引爆場內外激烈衝突及抗爭，第二場分區會議預計在台中舉行，主辦單位已通知，原訂在中興大樓社管大樓大演講廳舉行的會議，因校方反映隔壁大樓有學生上課和期末考，將改在該校圖書館7樓的國際會議廳舉行。

監督年金改革行動聯盟再度發出召集令，號召中午在中興大學圖書館集結，動員抗爭，各縣市產業總工會、全國性總工會等組成的「團結工聯」在場外集結，他們高舉「假改革、真鬥爭」等標語，在場外抗議。

中午12時許，座談會尚未開始，但陳抗團體以警察及拒馬為何可以違法進入校園為由，要求宣傳車也應比照駛入，隨即與警方在校門口發生嚴重拉扯，宣傳車數度作勢衝入校園，與警方推擠。

所幸最後陳抗團體以主戰場在圖書館，不要為難警察兄弟為由，不再堅持，衝突始告一段落。