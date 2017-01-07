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祥湧6號遭賴比瑞亞商船撞擊 進水已止住

2017-01-07  13:35

〔記者吳欣恬／台北報導〕東港籍漁船祥湧6號今天清晨傳出在台灣東南方海域遭商船追撞。

漁業署副署長黃鴻燕表示，上午約11點45分已接獲通報，祥湧6號是遭到賴比瑞亞籍商船撞擊，目前該商船仍在旁戒護，而祥湧6號的進水情況已經止住，暫無危險，且評估仍可航行。

黃鴻燕說，因此目前正待鄰近其他漁船前往事發地，協助戒護祥湧6號返回東港。

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  • 東港籍漁船祥湧6號今天清晨近4時驚傳海上遭追撞驚魂。（記者陳彥廷翻攝）

    東港籍漁船祥湧6號今天清晨近4時驚傳海上遭追撞驚魂。（記者陳彥廷翻攝）

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