路橋狹窄加上過彎 老農常上演「閃車」戲碼
2017-01-07 13:23
〔記者林孟婷／台南報導〕關廟區新光里新光街一處瓶頸路橋，因為路面狹窄約只有兩米多寬加上彎度過彎以及高低落差大，在當地是「知名」的危險路段，時常發生大小不一的交通事故，加上當地多為務農老年族群，為考量到交通安全，關廟區公所以及社團法人嘉義市嘉邑行善團將進行橋樑改建工程，改善當地交通狀況。
今日舉辦瓶頸路段橋樑改建工程動土典禮，關廟區長王素珠、社團法人嘉義市嘉邑行善團理事長蔡萬華、新光里長黃瑞池等人共同出席，祈求工程一切順利。
關廟區長王素珠表示，該路橋是當地對外聯絡道路，但因為寬度狹窄以及彎度過彎，造成用路人的交通危險。
新光里長黃瑞池表示，當地多為老農族群，栽種竹筍、鳳梨等作物，到了農忙採收期間，需將作物載運到外地銷售，但卻因為路橋過於狹窄，時常上演「閃車」戲碼、險象環生，加上路橋高低落差大、一旁又沒有護欄，危險性大增。
關廟區公所與新光里向社團法人嘉義市嘉邑行善團爭取經費設施，由社團法人嘉義市嘉邑行善團擇期開工，該橋樑由行善團及新光里共同命名為「仁鏡橋」，改建工程包括加寬路面至六米、全長至四十米。
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