檢察官重返燒炭慘案現場 密室畫面曝光！

2017-01-07 13:10

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖馬公三多路某民宅2家5口昨燒炭自殺，造成1死4危悲劇，澎湖地檢署檢察官彭師佑今重返現場相驗，同時密室燒炭照片也曝光，在不到2坪壅擠空間，5女集體燒炭自殺疑點重重，檢警不排除加工自殺可能性，將進行藥物檢測。

根據警方調查，經營鐵工廠的蔡姓男子與陳姓員工妹妹結婚，同住在馬公三多路陳姓員工的2樓透天厝，昨日中午2人返家與妻女用餐，當時屋內5女都相當正常，並無異狀，不料晚上8時32分下班回家，卻發現前後門都反鎖，只好強破前門進入，在2樓更衣間發現5女倒臥陷入昏迷。

由於更衣間主要放置衣櫥，空間僅不到2坪，5女同處一室相當壅擠，但家屬因陷入極度震驚，無法精確指出位置圖，加上門窗刻意以膠帶封死，並在浴室發現多個鋁鍋放置大量木炭，顯示為計劃性燒炭；警方在現場蔡姓母女留下的3個皮包內，發現70餘萬元鉅額現金，並有蔡母以日曆紙寫下的金錢來源與流向，向老公交代，日曆紙時間為去年8月，與一般私房錢使用方式的常理不合。

根據鄰居表示，陳姓屋主與蔡姓妹婿生活相當優渥，行事相當低調，蔡姓妹婿去年嫁女兒無人知曉，蔡太太精神狀況似乎不穩，時傳大聲吵鬧聲響；而前往協助的親友則表示，未聽聞有金錢或感情問題，只是最近出嫁女兒在台灣置產貸款，蔡父希望男方也能負擔，但蔡母則希望全力支持，雙方有點意見不合，至於宗教也是拜大廟，並未聽聞信奉邪教等事。

送醫的5女中，18歲陳鈺芹經搶救無效宣告死亡，其餘4女則仍陷入重度昏迷，昏迷指數只有3，加上插管無法製作筆錄，現僅能先抽血檢驗藥物反應，報告需2-3天，陳鈺芹遺體也將解剖釐清死因，疑點仍有待一一釐清，才能讓真相大白，目前只能希望生還者能盡快清醒，解開諸多謎團。

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