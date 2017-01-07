恐怕沈船！東港漁船祥湧6號 太平洋遭撞船艙進水

2017-01-07 12:48

〔記者陳彥廷／屏東報導〕東港籍漁船祥湧6號今天清晨近4時驚傳海上遭追撞驚魂，兇手疑又是大型商船，目前「祥湧6號」回報仍在進水，急待友船救援。

東港籍漁船祥湧6號上共有2台8印共10名船員，日前出海作業，但今天早上3時45分卻回報在鵝鑾鼻東南方太平洋海域（北緯19度28分、東經129度36分），遭不明大型商船從後方追撞，受損相當嚴重，船艙還有進水，案發時更評估有沉船危險。

「祥湧6號」號陸姓及林姓台籍船員剛剛向漁業電台回報，該商船疑已有要離開的意圖，但最近的救援船預計晚間才能和他們會合，已廣播請鄰近船隻儘速前往救援，並請海巡署船艦前往救援。