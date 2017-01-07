毒蟲愛變裝 飛車行搶女高中生被逮

2017-01-07 13:24

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市新莊區一名36歲的張姓男子昨騎著贓車，在中正路上鎖定獨自等公車的女高中生，趁機搶走學生手上的皮夾逃逸，嚇壞女高中生。警方獲報調查，發現張男時常變裝犯案，是街坊間的頭痛人物，前天闖入機車行偷車。警方調閱監視器，今晨在張男位於中港路的住處外埋伏5小時，將張嫌逮捕到案，訊後依法送辦。

警方調查，張男有毒品、竊盜前科，目前無業，獨居在中港路上某公寓雅房內，過去便曾竊盜財物買毒，沒想到毒癮越來越大，但入不敷出，日前決定行搶路人。張男前晚先在路旁偷取腳踏車，隨後變裝，趁機車行老闆外出時偷走停在店外的機車，隔天在路邊尋找下手目標，下午4時許，趁17歲的李姓女高中生手拿錢包等公車時，飛車搶走錢包，得手300元現金。

警方表示，張男供稱毒癮犯了才行搶，贓款也全數拿去買毒，坦承犯案，目前仍在清查是否涉及其他案件；鄰居聽到張男被逮，紛紛向警方表示，張男時常變裝，一天甚至換上好幾套衣服，行為怪異，也曾在附近偷東西，是街坊間的頭痛人物。警方訊後依搶奪、竊盜及毒品罪嫌將張男送辦。

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