運將酒駕走小巷 與巡邏警車擦撞GG

2017-01-07 12:54

〔記者林嘉東／基隆報導〕黃姓運將酒後駕車，今天凌晨行經基隆市崇安街窄巷，與迎面而來的巡邏警車會車時發生擦撞，當場被逮。

基隆市交通警察隊今天凌晨3時許獲報，基隆市崇安街窄巷內有一起兩車擦撞事故。

警員趕抵見是一輛計程車與南榮路派出所巡邏警車的擦撞事故，經先後替40多歲黃姓運將與開車的王姓警員進行酒測，結果王員酒測值為0，黃的酒測值則達每公升0.34毫克。

當地文安里長李隆進指出，崇安街雖是6米巷道，但巷道兩側停放住戶機車，兩部車要在巷道內會車相當困難，且本地人很少人會往那裡走。

警方訊後將黃依違反公共危險罪嫌移送法辦。