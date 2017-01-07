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北市四平街驚傳槍響 男子遭連開5槍

2017-01-07  12:32

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市中山區四平街市集，今日中午11時35分發生槍擊事件，一名陳姓男子遭人連開5槍受傷送醫。

警方表示，52歲的陳男意識清楚，左膝蓋、右膝蓋、右小腿共3處受到槍傷。陳男表示並不認識槍手，也不知為何原因。

由於陳男槍傷位置集中在腿部，顯示行兇歹徒意欲教訓對方的意味濃厚，警方現調閱周邊監視畫面追查中。

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  • 北市四平街市集發生槍擊事件。（記者劉慶侯翻攝）

    北市四平街市集發生槍擊事件。（記者劉慶侯翻攝）

  • 現場留有彈殼。（記者劉慶侯翻攝）

    現場留有彈殼。（記者劉慶侯翻攝）

  • 陳姓傷者由救護人員包紮送醫。（記者劉慶侯翻攝）

    陳姓傷者由救護人員包紮送醫。（記者劉慶侯翻攝）

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標題：北市四平街驚傳槍響 男子遭連開5槍


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