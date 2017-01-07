車禍雙方都酒駕 民雄農工體育老師傷重不治

2017-01-07 12:27

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕國立民雄農工46歲體育老師呂盈賢，5日晚間酒後騎車返家途中，行經嘉市吳鳳南路與興業東路口時，遭到同樣酒駕的陳姓男子駕駛賓士車高速衝撞，機車被撞後飛噴50公尺遠，呂男一度無呼吸心跳，送醫後雖然恢復生命跡象，但於今天凌晨4點仍宣告不治。

警方調查，賓士車駕駛陳建誠（31歲）聲稱，因肇事後過於緊張，索以先把車開回不遠處的住家，不久後再走回事故現場向處理員警坦承肇事，訊後先依公共危險罪嫌函送，肇事逃逸部分由檢方偵查後認定。

車禍雙方皆於私人聚會飲酒後酒駕，呂男經抽血檢驗，酒精濃度換算測定值達0.89，陳男酒測值則為0.48。

國立民雄農工校長孫忠義說，呂姓體育老師是嘉義人，從師大畢業後即在該校服務，教學認真，得知發生車禍意外後，曾到醫院探望，如今傳出死訊很難過，下週一上課日會在朝會提醒酒駕嚴重性。

呂男是前嘉市議員呂博文之子，家人哀痛欲絕。

警方說，車禍發生在5日晚間11時許，呂男騎機車由北向南，行經吳鳳南路與興業東路口左轉，結果遭到後方同方向的陳男賓士車撞及，機車被撞後往前滑行50公尺遠，機車變形，呂男倒地不起，賓士車頭也嚴重毀壞。

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