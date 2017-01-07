沒「戴」安全帽辯有「帶」 阿伯誣陷員警亂開單判6月
2017-01-07 12:05
〔記者陳慰慈／新北報導〕61歲的陳姓男子，前年10月沒戴安全帽騎摩托車，行經新北三重環河南路時，遭吳姓、蔡姓警員攔查，陳男不爽被2警員開紅單，前年11月向新北地檢署按鈴申告，喊冤案發當日他有戴安全帽，因停在路邊才安全帽取下，提告2警員涉偽造文書，2員警罪嫌不足不起訴，陳男反吃上誣告罪，新北地院日前判陳男有期徒刑6月。
去年1月，檢方傳喚陳男出庭，勘驗警方密錄器畫面，發現他確實沒戴沒安全帽，陳男先辯稱：「我有『帶』啊！機車上都有放安全帽」，稱其引用法條錯誤，應告2員警執法過當非偽造文書，後又說因一時衝動提告，2員警並沒有偽造文書，「我要撤告！」坦承誣陷2警員。
法官認為，陳男僅因不滿被員警開單就提告，不但浪費司法資源，亦無端使員警遭行政調查，打擊員警士氣，偵查中坦承犯行，法院審理時又翻供否認，事後也未對2員警道歉或賠償，態度不佳，審酌陳男為低收入戶又輕度肢障，因此判他徒刑6月，可上訴。
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