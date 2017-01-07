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吃薑母鴨醉了？遊覽車竟開上機車道

2017-01-07  10:15

〔記者林嘉東／新北報導〕新北市汐止區北山大橋機車引道，「闖」進一台遊覽車，卡在引道上動彈不得。警方獲報趕抵，聞到丘姓司機有酒味，酒測值0.63毫克，訊後將他依法究辦。

新北市汐止分局橫科派出所今天凌晨0點獲報，有一輛遊覽車逆向開上北山大橋機車引道，「卡」在引道上動彈不得。

警方趕抵慢慢引導運將開出引道，隨後聞到53歲丘姓司機身上有濃濃酒味，經施以酒測後，酒測值達每公升0.63毫克。

丘男告訴警方，他昨晚6點把客人載至台北市富豪飯店後，接到台北友人電話，赴約餐敘。

席間，喝幾幾碗摻有米酒的薑母鴨後，想把遊覽車開到台北市濱江街大型車輛停車場，因不熟路況，才會誤闖北山大橋機車引道。

警訊後將丘依公共危險罪嫌移送法辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 丘姓遊覽車司機，誤闖新北市汐止區北山大橋機車引道機車，脫困後被警發現酒駕。（記者林嘉東翻攝汐止集團臉書）

    丘姓遊覽車司機，誤闖新北市汐止區北山大橋機車引道機車，脫困後被警發現酒駕。（記者林嘉東翻攝汐止集團臉書）

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