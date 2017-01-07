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他闖紅燈還要警快開單 被搜出奇毒「含笑半步癲」

2017-01-07  06:17

〔記者王捷／台南報導〕呂姓男子騎車時因為沒有停紅燈遭警方攔查，他要求警員快點開紅單，呂男在隨身包裡翻找行照與駕照時，警員瞥見呂男包內疑似有毒品咖啡包，經警員斥喝，呂男交出共52包毒品咖啡包，其中有4包毒咖啡，包裝是模仿周星馳電影《唐伯虎點秋香》中的奇毒「含笑半步癲」，警方今宣布破案。

22歲的呂男騎車經過台南中西區府前路與尊王路口時，遭市警二分局中正派出所警員攔查，但呂男被攔下後，疑似想掩飾攜帶大量毒品的真相，要警員快點開單。

當時警員暗想，在台南一般民眾都會向警方求情，但呂男反而要求快開單且神情有異，因此特別注意呂男的一舉一動。

果然，警員在呂男從隨身包包內拿駕照、行照時，瞥見呂男包包內有一堆毒品咖啡包，立即斥喝呂男，要呂交出包內毒品，包內的毒品量相當驚人，呂男一共交出52包毒咖啡，其中還有4包的包裝上印有「含笑半步癲」。

警方指出，52包毒品咖啡包中，都驗出有二級、三級毒品反應。除了「含笑半步癲」外，其他包毒品都是空白包裝，警方懷疑這可能是製毒工廠為增加銷售，刻意訂製的毒咖啡，高雄也曾出現「含笑半步癲」的毒咖啡包。

呂男向警方辯稱，他不曉得毒品來源，所有毒品都是朋友寄放。訊後，警方將呂男依據毒品危害防制條例，移送地檢署偵辦，同時調查呂男毒品來源及是否涉嫌販毒。

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  • 呂男持有的毒咖啡中，竟有電影《唐伯虎點秋香》中奇毒「含笑半步癲」。（記者王捷攝）

    呂男持有的毒咖啡中，竟有電影《唐伯虎點秋香》中奇毒「含笑半步癲」。（記者王捷攝）

  • 呂姓男子因為闖紅燈被攔查要求警方快開紅單，因此令警員起疑。（記者王捷翻攝）

    呂姓男子因為闖紅燈被攔查要求警方快開紅單，因此令警員起疑。（記者王捷翻攝）

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