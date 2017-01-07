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花蓮暗夜大火 1住戶順利逃生

花蓮市福光街353巷一棟兩層樓的民宅今晚零點發生火警。（記者王錦義翻攝）

2017-01-07  01:05

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市福光街353巷一棟兩層樓的民宅今日零點發生火警，所幸住戶即時發現順利逃出，沒有人員傷亡，但二樓物品付之一炬，財物損失約15萬元，詳細起火原因還要再進一步調查。

受災住戶向消防人員說，他在一樓看電視，聽到樓上發出霹靂啪啦的很大聲音，往後走到樓梯準備上樓查看，就先聞到濃濃的燒焦味，然後發現二樓已經滿是濃煙，還看到火光，他就趕快拔腿往外跑，並打119報案。

縣消防局接獲報案後，派出自強、花蓮、美崙、北埔、吉安等五個消防分隊，10多輛消防車到場救援，火勢很快在十分鐘內控制，並在零點27分熄滅，詳細的起火原因還要進一步調查。

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  • 花蓮市福光街353巷一棟兩層樓的民宅今晚零點發生火警。（記者王錦義攝）

    花蓮市福光街353巷一棟兩層樓的民宅今晚零點發生火警。（記者王錦義攝）

  • 縣消防局接獲報案後，派出自強、花蓮、美崙、北埔、吉安等五個消防分隊，10多輛消防車到場救援。（記者王錦義攝）

    縣消防局接獲報案後，派出自強、花蓮、美崙、北埔、吉安等五個消防分隊，10多輛消防車到場救援。（記者王錦義攝）

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