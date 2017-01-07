豬頭皮工廠火災延燒物流倉庫 延燒700坪

新北市五股區昨晚發生工廠大火，1個半小時後撲滅火勢。（記者王宣晴翻攝）

2017-01-07 00:31

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市五股區成泰路一處豬頭皮工廠昨晚10時許發生火警，延燒到一旁的物流工廠倉庫，200多名消防人員馳赴救援，1個小時內控制火勢，火勢於近12許已撲滅，無人員傷亡，共燒毀5間鐵皮屋，約700坪，目前仍在調查起火原因。