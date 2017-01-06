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新北物流公司倉庫大火 200消防馳援

新北市五股區某物流公司倉庫起火。（記者王宣晴翻攝）

2017-01-06  23:26

〔記者王宣晴／新北報導〕今晚10時許，新北市五股區成泰路一段98巷內發生工廠火警，一處鐵皮工廠起火燃燒，竄出濃煙，警消獲報後派出大批人力前往救援，目前派出2百多名消防人員，66台各式車輛救援中。

新北市消防局表示，現場為物流公司一樓鐵皮倉庫起火，暫無傳出人員受困傷亡。

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新北市五股區某物流公司倉庫起火。（記者王宣晴翻攝）

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