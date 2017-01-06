傻眼！網購知名眼鏡竟變地攤貨 女提告詐欺

2017-01-06 21:59

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣一名年約30歲的吳姓女子，去年耶誕節在紐西蘭上網訂購了9支知名品牌的太陽眼鏡，經中國物流分送，在台收貨；但吳女一打開包裹，卻驚訝發現商品粗糙、款式不符，根本像是地攤貨，憤而報警提告。警方表示，已向刑事局兩岸科調閱資料追查中。

警方表示，吳姓女子的親友用LINE轉貼一個購物網站給她，因正逢耶誕節，網路大促銷，人正在紐西蘭的吳女，便在去年12月19日，用線上信用卡刷卡，透過網路訂購了9支知名品牌的太陽眼鏡，合計花費約1673人民幣，折合台幣7000多元。

吳女向警方抱怨，9支眼鏡經中國一家物流公司發送，她開心地返台收貨，卻發現包裝很差，標示粗糙，款式也不同，而且未附帳款證明，無從查證是不是真品。警方調閱吳女訂購的眼鏡型號，發現一支市價約300美元，但網售卻只要20多美元。

警方表示，近年越來越多網購糾紛，民眾不滿商品的品質惡劣，一使用就損壞，或是質疑商品真偽；但因為透過網路訂購，經常找不到廠商投訴或是維修。其中許多網購都是經由中國物流送貨，追查來源困難度高；對此，警方提醒民眾儘量找可靠的網路企業，也不要貪小便宜，以免買到劣質品還瘦了荷包。