空軍官校學生不明原因倒臥送醫 昏迷指數3

空軍官校一名郭姓學生今天上午被發現倒臥宿舍前空地，送醫至今仍昏迷。（資料照，記者黃志源攝）

2017-01-06 21:32

〔即時新聞／綜合報導〕空軍官校一名郭姓學生今天上午被發現倒臥宿舍前空地，送醫至今仍昏迷，昏迷指數僅3，目前在加護病房救治。

空軍司令部今晚表示，郭姓學生今天上午6時被發現不明原因倒臥學生宿舍樓前空地，學校立即把人送往國軍高雄醫院救治，目前在加護病房，昏迷指數3。空軍會協助家屬辦理後續醫療相關事宜，並配合檢調及憲警單位調查。

對於外傳該生是跳樓輕生，空軍官校予以否認，強調只是在寢室外昏倒。