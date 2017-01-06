| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
空軍官校學生不明原因倒臥送醫 昏迷指數3 一例一休上路 年前再現購車熱潮！ 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
 首頁 > 社會

空軍官校學生不明原因倒臥送醫 昏迷指數3

空軍官校一名郭姓學生今天上午被發現倒臥宿舍前空地，送醫至今仍昏迷。（資料照，記者黃志源攝）

2017-01-06  21:32

〔即時新聞／綜合報導〕空軍官校一名郭姓學生今天上午被發現倒臥宿舍前空地，送醫至今仍昏迷，昏迷指數僅3，目前在加護病房救治。

空軍司令部今晚表示，郭姓學生今天上午6時被發現不明原因倒臥學生宿舍樓前空地，學校立即把人送往國軍高雄醫院救治，目前在加護病房，昏迷指數3。空軍會協助家屬辦理後續醫療相關事宜，並配合檢調及憲警單位調查。

對於外傳該生是跳樓輕生，空軍官校予以否認，強調只是在寢室外昏倒。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 昏迷 空軍司令部 空軍官校 送醫
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤腐乳泥豬肉芋頭餅
小烤箱料理✤烤布蕾
古早味炸醬
油炸料理４種炸法
轉寄

標題：空軍官校學生不明原因倒臥送醫 昏迷指數3


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月6日‧星期五‧丙申年臘月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.