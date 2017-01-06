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立委：測出有酒精就算酒駕 應該開罰

2017-01-06  21:57

〔記者楊金城／台南報導〕立法院交通委員會召委葉宜津今天傍晚到新營南光高中，探望日前在台南市柳營區被酒駕撞死的老夫婦遺留的孫子陳姓學生，除致贈2萬元獎學金外，並勉勵陳生要好好唸書，不必憂慮生活上的問題，如將來有需要，她會盡力幫忙。

葉宜津並指出，雖然交通處罰條例已經對酒駕行為訂出極為嚴厲的罰則，但是酒駕肇事的事件仍層出不窮。交通部宜考慮對酒駕行為採取更有嚇阻性的罰則。

葉宜津說，酒駕標準雖從酒精濃度超過0.25mg/L下調至0.15mg/L，罰款上限也調整到9萬元台幣。但所謂酒精濃度因每個人的體質不同，對酒精耐受度也不一樣。她認為要駕車就應該一口酒也不能喝，酒測只要驗出有酒精，就算酒駕，應該開罰，這樣才能有效降低酒駕肇事的比例。

南光高中感謝葉宜津和各方善心人士關心陳生，學校會責無旁貸照顧他，全力照顧好陳生的學習與生活不虞匱乏，安心完成學業。

目前學校安排陳生住校，同時透過「互助基金」來救助其所需。學校在事發後與失親兒基金會的社工、台南市心理諮商中心的心理師持續輔導他，希望他很快從悲傷中走出來，迎向人生的陽光。

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  • 立委葉宜津（右）探望酒駕受害人的遺孤陳姓學生（左），致贈2萬元獎學金表達關懷。（記者楊金城攝）

    立委葉宜津（右）探望酒駕受害人的遺孤陳姓學生（左），致贈2萬元獎學金表達關懷。（記者楊金城攝）

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