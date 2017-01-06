翰品酒店藝術畫作失竊 禿男包走搭公車離去

2017-01-06 20:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄翰品酒店內一幅來自美國當代藝術家CASC的畫作「舞者」遭竊，價值約3萬多元，店家今天表示不認同藝術品被人私自攜出，盼畫能儘快物歸原主，讓更多旅客觀賞，鹽埕警方已展開調查，鎖定可疑竊嫌。

翰品酒店公關企劃經理許以玟表示，翰品因鄰近駁二藝術特區，當初擺設藝術作品時，考量當代藝術作品，由老闆在美國佳士得以約1000美金，折合台幣3萬多元拍賣得標，掛在酒店地下室走廊健身房牆上，上月底竟不翼而飛。

酒店保安人員發現後調閱監視器，發現一名身穿休閒服的秃頭男，大搖大擺地將圖取下放入袋子，從容離開酒店大廳，竊畫過程不到5分鐘。

警方獲報調閱路口監視器，發現竊嫌竟然是搭公車離去，立即組成專案追查，今天受訪強調，已鎖定對象一定能破案。