| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
空軍官校學生不明原因倒臥送醫 昏迷指數3 一例一休上路 年前再現購車熱潮！ 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
 首頁 > 社會

翰品酒店藝術畫作失竊 禿男包走搭公車離去

2017-01-06  20:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄翰品酒店內一幅來自美國當代藝術家CASC的畫作「舞者」遭竊，價值約3萬多元，店家今天表示不認同藝術品被人私自攜出，盼畫能儘快物歸原主，讓更多旅客觀賞，鹽埕警方已展開調查，鎖定可疑竊嫌。

翰品酒店公關企劃經理許以玟表示，翰品因鄰近駁二藝術特區，當初擺設藝術作品時，考量當代藝術作品，由老闆在美國佳士得以約1000美金，折合台幣3萬多元拍賣得標，掛在酒店地下室走廊健身房牆上，上月底竟不翼而飛。

酒店保安人員發現後調閱監視器，發現一名身穿休閒服的秃頭男，大搖大擺地將圖取下放入袋子，從容離開酒店大廳，竊畫過程不到5分鐘。

警方獲報調閱路口監視器，發現竊嫌竟然是搭公車離去，立即組成專案追查，今天受訪強調，已鎖定對象一定能破案。

廣告
  • 翰品酒店藝術畫「舞者」失竊，禿男包走搭公車離去。（翰品酒店提供）

    翰品酒店藝術畫「舞者」失竊，禿男包走搭公車離去。（翰品酒店提供）

  • 掛在翰品酒店的當代藝術畫作失竊，牆壁上留下吊掛繩鈎。（記者黃良傑翻攝）

    掛在翰品酒店的當代藝術畫作失竊，牆壁上留下吊掛繩鈎。（記者黃良傑翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 失竊 畫作 竊盜 翰品酒店 藝術
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤腐乳泥豬肉芋頭餅
小烤箱料理✤烤布蕾
古早味炸醬
油炸料理４種炸法
轉寄

標題：翰品酒店藝術畫作失竊 禿男包走搭公車離去


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月6日‧星期五‧丙申年臘月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.