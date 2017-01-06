國1北上14公里處火燒車 滿載電池爆炸聲不斷

國道1號北上14.5公里處晚間7點左右傳出火燒車意外，造成車輛回堵長達2公里。（圖擷取自高速公路即時路況）

2017-01-06 20:06

〔即時新聞／綜合報導〕國道1號北上14.5公里處晚間7點左右傳出火燒車意外，造成車輛回堵長達2公里。

據《蘋果》報導，起火的小貨車上滿載電池，現場不斷傳出爆炸聲，警消已調派化學災害車前往支援。