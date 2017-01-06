行刑槍殺妻免判死 死者妹：法官太扯了！

潛妹（左）訴說時緊握兒童權益促進會理事長王薇君（右）的手。（記者陳薏云攝）

2017-01-06 20:02

〔記者陳薏云／新北報導〕惡徒施信誠去年3月在汐止區寵物店行刑式槍殺潛姓妻子，除當庭嗆法官：「想判死刑，你也不敢」，更威脅死者家屬：「敢出庭就打死！」沒想到士林地方法院今宣判施嫌無期徒刑，讓他逃過死劫，死者妹妹出面悲傷痛批：法官真的太扯了！

施嫌與妻子結婚3年多，長期對妻子施暴，兩人有婚姻關係時，施嫌更對14歲少女下藥性侵，不料今日判決，法官認為施嫌是因無法原諒妻子移情別戀、人工流產，才起殺機，與無端殺人仍有區別，且施男仍對妻子懷有感情，才認施男良心未泯滅，判處無期徒刑。

潛妹稍早出面受訪，氣憤表示「法官判決太扯了！如果他（施嫌）對我姊姊還有感情，會家暴嗎？會在有婚姻關係時強暴未成年少女嗎？」潛妹邊講邊緊握一旁陪同的兒童權益促進會理事長王薇君，不時氣得顫抖。

潛妹表示，當初姐姐因被家暴，訴請離婚一直未果，嚇的搬到台北躲藏，施嫌不惜擄人也要找到妻子「因為這樣，姐姐為了保護我，也很少跟我聯絡」，沒想到保護了妹妹，卻保護不了自己。

潛妹害怕的說：「第一次開庭時，我沒有去，他就直接嗆：『家屬敢出庭就打死她』，因為這句話，我半年搬了3次家，失業無法工作，每天都睡不著覺，就怕他或壞人找來。」潛妹表示，好不容易慢慢釋懷，開始工作，今天下午聽到判決後，心中陰影在度湧上，只好請假。「我怕司法改革愈改愈爛，一定會繼續上訴，要讓他判死刑！」

相關影音