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夫嗆自殺妻「吃安眠藥又不會死」 法官判准離

2017-01-06  19:53

〔記者陳慰慈／新北報導〕家裡開設工廠的李姓人妻，與蘇姓老公育有一子一女，103年兩人協議分居，李女控，因想離婚卻遭蘇男置之不理，她氣得吃安眠藥自殺，未料蘇男竟回：「吃安眠藥又不會死」，蘇男反控是李女有外遇才想離婚，新北地院認為雙方婚姻已破碎，今判准2人離婚，7歲兒子由蘇男扶養，5歲女兒則交由李女帶。

李女控訴，2人交往時，蘇男隱瞞已婚並育有一女及欠300多萬元卡債，婚後由娘家幫忙償還卡債，蘇男還沈溺於電腦，動輒花數10萬元買相機，兩人短則2、3個月，長則1年無性行為，年夜飯時被婆婆指責不生小孩，老公在旁完全不幫忙解釋。

因多次溝通無效，103年5月間兩人達成分居協議，經濟各自獨立，李女稱，一次爭吵後，發現蘇男竟用一直手機定位追蹤她，令人生心恐懼，她不想讓孩子在此緊張氣氛下成長想離婚，蘇男卻嗆：「要死一起死，要離婚絕對不可能」。

蘇男則反控，是李女另結新歡要求分房，他顧及小孩，希望給小孩完整家庭，才忍痛答應分房，老婆還要女兒叫外遇對象「爸爸」，他有意挽回婚姻，不願意離婚。

但蘇男岳母證稱，夫妻倆像仇人，晚餐也是一人吃完後，另一人才上桌吃，女兒服安眠藥自殺時，蘇男卻說：「吃10幾顆不會死」，讓她這岳母也感到心寒。

法官認為，夫妻各自帶著一名子女分居迄今已逾一年，卻未試圖溝通，且審理過程中，雙方也互相指責，李女外遇部分，僅為蘇男臆測之詞，並未提出相關證據，認定2人已無情感，判准2人離婚，可上訴。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

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  • 新北地院民庭大樓。（記者陳慰慈攝）

    新北地院民庭大樓。（記者陳慰慈攝）

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