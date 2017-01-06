「靠邊哥」遭驅離捷運站 怒告列車長妨害自由

2017-01-06 19:45

［記者黃捷／台北報導］「靠邊哥」楊姓男子去年5月23日身掛看板，搭乘捷運倡導吃素食，因影響乘客引來丁姓列車長制止，楊男竟與丁男拉扯，事後更控告丁男及前來處理的3名員警妨害自由，案經士林地檢署偵結，處分4人不起訴，並另依傷害罪嫌起訴楊男，並向法院聲請簡易判決。

網友當天在臉書「爆料公社」張貼影片，楊男穿著西裝，身掛黃色看板，上頭寫著「肉=屍體，病從口入，素食救地球」，在列車上向民眾大力提倡「吃素食」，由於他大聲喧嘩的行為已影響到其他乘客，引來列車長關切。

楊男不滿遭制止，與丁男發生衝突，還拿手機作勢要錄影蒐證，甚至向丁男做出「架拐子」的動作，大吼「不要擋我的路，走開！靠邊靠邊靠邊！」因而被網友封為「靠邊哥」。

3員警獲報趕來支援，協助丁男引導楊男下車，竟還遭楊男持雨傘攻擊，只好將他帶離車站，未料事後竟被他控告妨害自由。

檢察官指出，《大眾捷運法》規定，未經許可在車上或站區內募捐、散發或張貼宣傳品、銷售物品或其他商業行為，可處1500至7500元罰鍰，站務人員可視情節會同警察人員強制其離開車站，不予退票，因認定楊男行為違規，丁男及員警做法並無不當，因而處分不起訴。