北農董事會顧問訊後請回 稱「沒有菜蟲」

北農董事會顧問張清良訊後請回。（記者黃欣柏攝）

2017-01-06 19:20

〔記者謝君臨、黃欣柏／台北報導〕民進黨籍立委段宜康去年10月曾於臉書發文，指控台北農產運銷總經理韓國瑜在接任後，只要逢年過節，就向從事水果買賣的董事採購水果禮盒，來送給員工和公關饋贈之用，痛批北農是最大「菜蟲」；未釐清其中是否涉及不法，以及是否有「菜蟲」、「果蟲」藉機囤積商品、哄抬物價；檢調今搜索北農等12處，並約談犯嫌與證人共8人到案。

晚間6時許，北農董事會顧問張清良結束複訊，獲檢方請回，面對記者詢問，張表示目前仍在司法程序，無法多說，但據他所知是沒有「菜蟲」，常務董事陳益宗則涉犯背信罪，10萬元交保。

去年10月，段宜康在臉書發文，砲轟北農是最大「菜蟲」，表示去年中秋節時，北農又向不只一位業者董事買了大批文旦送禮，其中1位董事還以冒稱麻豆文旦的花蓮柚子賣給北農，且原本1箱成本只有400元，北農卻以1200元的高價買了1000箱。

段宜康痛批，北農已淪為少數人操控價格的政治工具，並稱「檢察官應該立即查扣農產公司帳冊，這才叫有效打擊菜蟲。」引發韓國瑜不滿，前往北檢控告段宜康誹謗，並嗆段是「小癟三立委」，稱隨時接受公開挑戰，甚至開賭生吞曲棍球。

對此，北農則認為，少數特定人士因政治目的或挾怨報復，以不實言論歪曲抹黑北農、數千果菜承銷人與廣大農民；而針對菜價異常波動，北農也曾指出，蔬菜從產地透過農民團體共同運銷至台北販售，不可能被半路搶買囤積，拍賣過程都公開透明，因去年接二連三風災，供貨量降低，才導致價格飆高。

為釐清相關案情，北檢今指揮調查局台北市調處、刑事警察局搜索北農等12處，並約談犯嫌與證人共8人，目前相關人已移送至北檢複訊，不過本次行動並未約談韓國瑜。

北農常務董事陳益宗涉犯背信罪，訊後10萬元交保。（記者黃欣柏攝）

北農董事會顧問張清良訊後請回。（記者謝君臨攝）

北農董事會顧問張清良訊後請回。（記者黃欣柏攝）