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小謝接收小馬販毒地盤 杏仁粉竟摻毒

2017-01-06  19:09

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄毒品中盤藥頭「小馬」，被高市警方逮捕入獄，沒想到販毒地盤竟被綽號「小謝」藥頭接收，今被少年隊會同屏東憲兵隊查獲，巧的是，｢小馬｣將毒品偽裝成麵粉，「小謝」把毒品摻｢杏仁粉｣罐藏冰箱，都是被警方識破，起出600多公克毒品，謝、吳2嫌裁定羈押。

屏東憲兵隊獲報謝嫌（22歲）、吳嫌（20歲）、劉嫌（20歲）組成「小謝」販毒集團，一直扮演「小馬」販毒集團的「友軍」，經常接受馬姓藥頭調貨，馬嫌於去年被高市警方破獲，鎯鐺入獄後，警方原以為該供毒鏈遭瓦解，不料，竟被友軍「小謝」販毒集團取代接收。

軍警合作發現「小謝」販毒集團竟把生意擴張到其他縣市，持搜索票、拘票兵分多路，遠赴南投縣竹山鎮等地搜索，趁謝嫌外出購餐時壓制搜索，警方今也搜索高市同夥住處，查獲搖頭丸、安毒、毒咖啡包，以及摻毒的杏仁粉1罐，重達605公克，初驗呈第二級毒品陽性反應，但嫌犯矢口否認販毒。

少年隊調查「小馬」、「小謝」集團，都曾涉嫌販毒給青少年，眼見即將放寒假，少年隊特別成立｢毒品專責分隊｣，全力查緝轉讓、販賣毒品予少年或學生，也呼籲家長留意小孩言行避免染毒害一生。

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