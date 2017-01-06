高牆內的愛 雲監受刑人贈創世基金會手工木作家具
2017-01-06 18:52
［記者廖淑玲／雲林報導］雲林監獄成立家具木工技訓班，經由收容人精雕細琢後完成的成品，今天將原木桌櫃、板凳、面紙盒等手工木作家具，捐贈給創世基金會斗六院義賣，並發送各分院作為日常生活使用，讓高牆內的愛無遠弗屆。
雲林監獄為培訓收容人一技之長，開辦家具木工技訓班，聘請嘉義高工老師指導，一期8個月，教收容人以純手工製做家具，完成的作品則捐贈給弱勢或公益團體。
雲林監獄典獄長蕭山城指出，教化收容人習作木工手作家具，學得一技之長，並不遺餘力積極投入社會公益，協助清寒弱勢族群，減少社會問題的衍生，也讓收容人能用不同的方式幫助別人，散播愛心。
創世基金會社工陳建地指出，創世斗六院目前安養雲林偏鄉39名植物人，及近70名到宅服務的弱勢朋友，今天代表到雲林監獄點收捐贈的家具時，看到收容人臉上都充滿驕傲的神情，他除了感謝，也覺得監獄的作為值得肯定，承諾會妥善利用。
創世基金會斗六院並在臉書發表感謝貼文，蕭山城對於該監能用實質行動支持創世植物人雙軌服務，也希望藉此鼓勵收容人多多行善，並能誠心悔改早日回歸社會。
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