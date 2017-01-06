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花蓮新興路擦撞車禍 1女命喪輪下

花蓮新興路與尚志路口發生車禍，1名女子命喪輪下。（記者王峻祺攝）

2017-01-06  18:28

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮市新興路與尚志路口今天下午5時許發生一起死亡車禍，一輛機車疑似與水泥預拌車發生擦撞，雙載的1男、1女騎士分別捲入大車輪下，其中男子手臂遭輾斷傷重送醫、女子爆頭當場死亡，警方目前正在釐清車禍真正肇事原因。

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  • 花蓮新興路與尚志路口發生車禍，1名女子命喪輪下。（記者王峻祺攝）

    花蓮新興路與尚志路口發生車禍，1名女子命喪輪下。（記者王峻祺攝）

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