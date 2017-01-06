年前大掃除 清潔人員慘遭玻璃刺手爆血縫6針
2017-01-06 20:38
〔即時新聞／綜合報導〕年關將近，不少民眾已將開始進行大掃除，有一名清潔人員在臉書上指出，自己的同仁工作時，在收取路邊的不透明垃圾袋過程中，遭袋內未包妥的玻璃嚴重刺傷掌心，雖然該名同仁當時有配戴手套，但仍抵擋不了尖銳物，傷口當場血流如注，事後縫了6針。事件經轉發後讓網友怒批扔擲垃圾的住戶太誇張，應該可以對其提告傷害罪。
一名網友在《爆料公社》分享一名謝姓清潔人員的貼文，貼文指出謝姓清潔人的同仁，在3日清運垃圾時，遭一垃圾袋內尖銳玻璃刺傷，頓時鮮血直流，事後縫了6針。讓謝姓清潔工呼籲，春節假期前大掃除的民眾，將玻璃、燈管等易讓人割傷的品項包妥後標註再丟棄，以免類似憾事再度發生。
不少網友紛紛留言：「有的吸管是硬的另一頭是斜角，那也會被刺到的！」、「長官應該要提供更好的防穿刺工作手套給他們使用，甚至有必要使用護目鏡」、「請大家愛惜幫我們服務的清潔隊員」、「玻璃不知道要用報紙包起來再丟嗎...可以告他傷害罪吧」、「很沒公德心耶！」、「那真的很痛的，手掌張合時都會拉到傷口」、也有一名網友分享自己收垃圾時同仁手掌遭竹籤刺穿的恐怖經歷，除了讓不少網友紛紛感謝清潔人員的付出外，也呼籲民眾真的要將危險物品包妥再丟棄，才不會讓人意外受傷。
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