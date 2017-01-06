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「我的佳佳不見了」愛女失蹤 單親母崩潰跳橋

2017-01-06  18:52

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市五股一名39歲藩姓婦人昨晚23時許因遍尋不著失蹤的17歲女兒，到派出所詢問也未果，竟步行到八里關渡橋，悲痛欲絕的朝淡水河喊叫：「佳佳（女兒小名），你在哪？」、「我的佳佳不見了，她被壞人帶走了。」甚至爬到欄杆外邊意圖自殺，警方獲報趕抵，安撫逾10分鐘後趁機將她拉下，強制送醫安置。

警方表示，藩婦患有憂鬱症，多年前與丈夫離異，和17歲的女兒佳佳相依為命，但女兒常外出不歸，也曾經被警方從宮廟尋回，沒想到佳佳日前與朋友外出跨年後遲未返家，藩婦到蘆洲警分局成州派出所報案，昨晚又再次到派出所詢問協尋結果，發現還是找不到女兒，加上思女心切，未按時服用憂鬱症藥物，情緒崩潰到關渡橋上尋短。

龍源派出所警員張朝欽當時在正執行巡邏勤務，獲報後與消防人員迅速趕抵現場，見藩婦情緒激動不穩，先在旁好言相勸，聽婦人不斷敘述與女兒生活點滴，並強調會盡力幫忙找回女兒，10分鐘後趁機將她拉下，評估後送醫安置。

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  • 警方拉下跳水婦人，將她強制送醫。（記者王宣晴翻攝）

    警方拉下跳水婦人，將她強制送醫。（記者王宣晴翻攝）

  • 警方拉下跳水婦人，將她強制送醫。（記者王宣晴翻攝）

    警方拉下跳水婦人，將她強制送醫。（記者王宣晴翻攝）

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