偷情影片僅下半身 妻認出特徵和聲音...

2017-01-06 20:16

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市郭姓男子以手機拍下和陳姓女子的偷情畫面，妻子發現後控告丈夫、陳女，不過，偷情影片男主角只有下半身，看不到郭男的臉部，郭妻證稱，很清楚丈夫的性器官特徵，聲音也十分熟悉，郭男坦承就是影中人，郭妻心軟撤回對丈夫的告訴，桃園地檢署檢察官偵結依妨害家庭罪嫌起訴。

郭妻提出的光碟，都是近距離、下半身的畫面，根本看不到男主角是誰，只有女主角有少數畫面和表情，但兩人有段對話，男說「你那麼厲害、經驗豐富喔」，女回「又不是第一次」。

郭男對妻子的指認無法反駁，承認就是畫面中的男主角，也承認與陳女偷情近1年，求妻子諒解獲撤告。