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誰亂丟死雞死鴨？ 李進勇要求緝凶嚴懲 加強防疫

2017-01-06  18:38

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣新虎尾溪下游河段今天被民眾發現有大量禽屍，雲林縣長李進勇指示水利處、環保局立即清理禽屍消毒，並要求警方調閱監視器追查丟棄者，依法嚴懲，動植物防疫所加強防疫稽查，避免疫情再度肆虐。

李進勇表示，2年前雲林爆發嚴重禽流感疫情，全縣撲殺200多萬隻禽類，損失慘重，不容任何疏失導致疫情再現，尤其近日縣內己出現二例疫情，又出現禽屍被丟棄，相關防疫人員都要上緊發條，做好所有措施，加強稽查。

雲林動植物防疫所所長廖培志表示，將積極追查禽屍來源，若追查到丟棄禽屍的飼主，將依動物傳染病防治條例，先裁罰3至15萬元。並派員採樣檢驗，如有驗出禽流感陽性反應，將進行預防性撲殺，撲殺及銷毀的物品，因飼主隱匿未通報將不予補償。

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  • 禽屍散佈河床，怵目驚心。（記者陳燦坤攝）

    禽屍散佈河床，怵目驚心。（記者陳燦坤攝）

  • 新虎尾溪下游河段被丟棄大量禽屍。（記者陳燦坤攝）

    新虎尾溪下游河段被丟棄大量禽屍。（記者陳燦坤攝）

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相關關鍵字： 撲殺 禽流感 禽流感疫情 雲林縣
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