重罰Uber今上路 第一天查獲10起違規

2017-01-06 19:15

〔即時新聞／綜合報導〕「Uber條款」今日上路，如違規被抓獲，公司首次可開罰100萬，累犯6次或半年內累積3次，則將能重罰2500萬；而司機本身的罰款，也將由5萬變為10萬元，並吊扣駕照及牌照4個月。公路總局表示今日已抓獲10起違規件數。

據《蘋果》報導，公路總局在今日已查獲10起Uber違規，但因需進一步檢視相關資料，因此目前並無法確切得知罰款金額，但若違規狀況屬實，每位駕駛將被開罰新台幣10萬元整，並並吊扣行、駕照4個月；至於今日抓獲的10起Uber違規件數中，是否將對Uber公司採累算制並開罰2500萬仍須進一步確認。

依照法院程序規定，Uber遭舉發後，有15天申訴期，若是確認違規後，15天後將對Uber祭出正式罰單，而這15天內所有違規行為，除了司機可累罰外，公司則採一次性違規計算。