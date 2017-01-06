汽車自撞冒黑煙 消防驚險救出2傷者
2017-01-06 19:00
澎湖西嶼池東段，發生一起火燒車意外。（記者劉禹慶攝）
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖西嶼鄉203號縣道池東段，今日下午發生一起休旅車，疑似失控自撞對向路旁電線桿，警消人員趕往現場馳援，將受困車內男女救出，車頭突然發生冒煙起火，所幸及時救援，生死一瞬間，讓在旁圍觀民眾及警消人員都捏把冷汗。
警消調查指出，今日下午2時許，由廖姓女子駕駛休旅車，附載陳姓男子，由西嶼203號縣道開往外垵，行經池東段，疑因失控衝往對向車道，自撞路旁電線桿，由於2人都受傷無法自行脫困，因此由廖女持手機緊急撥打119報案，鄰近數百公尺的西嶼消防分隊接獲報案後，迅即派出救護車趕抵現場馳援。
救護車抵達後，先協助受傷2人由車內脫困，但在救援過程驚見衝撞扭曲變形的車頭引擎蓋，冒出陣陣黑煙，緊急呼叫消防車前往現場灌救，並擔憂引發爆炸造成更大傷亡，因此迅速將受傷人員送往三總澎湖分院救治，並由支援警力拉開封鎖線，防止傷害持續擴大，消防車抵達現場迅速撲滅火勢。
受傷2人經送醫治療後，都無大礙，並無生命危險，但起火的休旅車可能就需要大修，加上路燈折損，恐將破財不少；至於車禍原因，則由警方進行調查，釐清車禍相關責任歸屬，而車輛起火原因，消防局則研判為車頭受損，導致油管漏油引發火勢。
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