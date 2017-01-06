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警即時攔阻 帶老婦進派出所保住40萬老本

2017-01-06  20:06

〔記者劉慶侯／台北報導〕北市警中正二分局泉州街派出所警員林政葦、陳禹銘，下午在中華路二段華泰銀行附近巡邏時，發現一名婦人手持行動電話，神色慌張地走向銀行，警方直覺有異，向前關懷提問。

68歲韓婦人一見警方就表示，她上午9時接到中華電信客服電話，說她的身分證遭人盜用，隨後又接到自稱反詐騙165專員的電話，說會協助她轉接至台北地方法院檢察署檢察官確認，同時要求她將帳戶內存款40萬元整匯至監管帳戶內，以防帳戶被凍結。

由於是詐欺集團使用的老梗，警方立即將韓婦帶回派出所保護，在苦口婆心的勸說下，韓婦才恍然大悟是被設局詐騙，感謝警方幫她保住40萬元積蓄。

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  • 韓姓老婦險被詐欺集團詐騙。（記者劉慶侯翻攝）

    韓姓老婦險被詐欺集團詐騙。（記者劉慶侯翻攝）

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