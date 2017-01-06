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KTV碰撞口角 惡煞竟持瓦斯槍、信號彈攻擊轎車

警方封鎖現場調查。（記者曾健銘翻攝）

2017-01-06  18:41

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區今日凌晨4時許驚傳惡煞持瓦斯槍、信號彈攻擊百萬名車的事件，警方追查，起因應是30歲陳男與好友在KTV歡唱，離開時與另派人馬中的20歲范姓男子發生肢體碰撞，雙方互嗆推擠，警方獲報帶回4人偵辦，原以為衝突就此結束，孰料范男等人事後召集人馬，跑到陳男位於長青路的住家，持改造手槍、信號彈攻擊停在家門口的Lexus轎車，警方徹夜追查，目前已逮捕范男在內等4名嫌犯。

范男向警方表示，當時是受到其他友人的「邀約」才到場助陣，但僅承認有到場，對於開槍、投擲信號彈等犯行等皆含糊帶過，也拒絕透露其他共犯身分，警方訊後依公共危險、毀損罪嫌將范男、17歲吳男、18歲盧男、18歲張男等人移送法辦，將持續追查其他涉案人到案。

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  • 警方查扣瓦斯槍、信號彈、棍棒等犯案工具。（記者曾健銘翻攝）

    警方查扣瓦斯槍、信號彈、棍棒等犯案工具。（記者曾健銘翻攝）

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